احذر.. علامات تشير لاختراق هاتفك

من العلامات التى تعرضك للاختراق، تلقى رسالة وهمية لمكافحة الفيروسات، مثل التى تخبرك بأن هاتفك عليه عشرات الفيروسات، وسيكون التخلص منها عبر اتباع التعليمات فى الرسالة التى وردت إليك؛ فاحذر.
إذا تعرضت لإعادة توجيه عمليات الخاصة بك على الإنترنت، فمن المحتمل أن يكون جهازك مخترقا، حيث يجبرك "المخترق" على الدخول لمواقع لا تريد الذهاب إليها.
مشاهدة النوافذ المتكررة والعشوائية، علامة شائعة تؤكد أن هاتفك أو جهازك مخترقا، وفى الغالب ستجدها منشئة دون علم لك بها.
من أكثر العلامات خطورة تلك المتمثلة فى تلقى أصدقاؤك رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لم تقم بإرسالها، وغالبا ما يكون "المخترق" تمكن تمامًا من حسابك أو أنك حملت أحد التطبيقات الخبييثة، ما يتطلب من تنظيف الهاتف، وإعادة تغيير كلمة المرور.
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