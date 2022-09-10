دراسة: إبادة 1.1 مليون سلحفاة بحرية خلال الـ 30 عاما الماضية

جدة - نرمين السيد - وبحسب الدراسة، وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، فإن حوالى 44 ألفا سلحفاة فى 65 دولة تم قتلها واستغلالهم بشكل غير قانونى كل عام خلال السنوات الـ10 الماضية رغم القوانين التى تحميها.

وقال المساعد بجامعة أريزونا وأحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة جيسى سينكو، إن ما يقرب من 43 ألف سلحفاة تم الاتجار بها بين عامى 1990 و2010 لكن ربما يكون هذا أقل من الواقع، موضحا أن الأرقام مرتفعة وممثلة تمثيلا ناقصا لأنه من الصعب تقييم أى نوع من النشاط غير القانونى للحياة البرية.

وأضاف أن الدول النامية ستواصل توريد السلاحف غير المشروعة طالما استمرت الدول ذات الدخل المرتفع فى طلبها كسلع فاخرة.

وأوضح سينكو أن من النتائج الإيجابية للدراسة هو أن الاستغلال غير القانونى للسلاحف البحرية انخفض بنسبة 28٪ خلال السنوات العشر الماضية لزيادة الحماية القانونية.

وأعلنت الأمم المتحدة فى وقت سابق، أنه يتم اصطياد السلاحف البحرية بحثا عن الطعام لاستخدامها فى الطب التقليدى وبيعها كمصنوعات يدوية أو ديكور أو مجوهرات حيث تبلغ قيمته 23 مليار دولار سنويا.

ووفقا لمصادر إعلامية أخرى، يعد جنوب شرق آسيا ومدغشقر من المناطق المشهورة بصيد السلاحف البحرية بالإضافة إلى فيتنام والصين واليابان هما أكثر الأسواق شعبية لمنتجات السلاحف غير القانونية.