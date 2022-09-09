بملايين الجنيهات وأنيقة مثل أزيائها.. أبرز 5 سيارات للملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - تمتلك الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أسطول ضخم من السيارات الفارهة، والرياضية، لا مثيل له حول العالم، ودائما ما تنضم إلى هذا الأسطول أحدث السيارات المزودة بوسائل الرفاهية رغم شكلها الخارجى القديم والكلاسيكى، وخصوصا، السيارات البريطانية الصنع.





وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أمس الخميس، عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد تدهور حالتها الصحية.

ومن أبرز سيارات الملكة الراحلة، حسبما أفاد موقع تيربو العرب هى:

1 - رولز رويس فانتوم IV ستيت لانداوليت موديل "1955"

لا يمكن لأحد أن يمتلك هذه السيارة، لأن هناك 18 نسخة فقط منها حول العالم، وجميعها مملوكة للدول فقط، أى تصبح ضمن سيارات الرؤساء وحكام الدول فقط.

أما نسخة الملكة إليزابيث، فتم طلائها باللونين البنفسجى والأسود، مع تنجيد من القماش باللونين الأزرق الداكن والرمادى.

بقيت السيارة فى خدمة الملكة 43 عاما، قبل إعادتها إلى الشركة المالكة مرة أخرى.

2 - بنتلى ستيت ليموزين "2002"

صنعت هذه السيارة خصيصا للملكة الراحلة، حيث تم تدعيمها بالدروع المقاومة للرصاص، وحصلت عليها الملكة من الشركة المصنعة عام 2002، وذلك للاحتفال بالذكرى الخمسين لتوليها العرش.

ورغم أن هيكل السيارة قديم إلا أنها مزودة بمحرك V8 معدل بقوة 400 حصانا سعة 6.75 لتر، وتضم مقصورة داخلية واسعة للغاية، كما أن سقفها مرتفع بالإضافة إلى المقاعد الخلفية المرتفعة وكذلك السقف الزجاجى الشفاف لرؤية جيدة لصاحبة الجلالة أثناء مرورها بالسيارة، وتبلغ سرعتها القصوى 130 ميل فى الساعة، أما السعر، فيقال أن سعرها 10 مليون جنيه إسترلينى.

3 - أستون مارتن DB6 Volante Series II "1969"

فى عام 1969 أهدت الملكة إليزابيث الثانية هذه السيارة كهدية لنفسها فى عيد ميلادها الحادى والعشرين، ولكى يستخدمها الأمير تشارلز، استأجر حلبة Thruxton، لكى يتدرب على قيادتها بشكل صحيح قبل الإنطلاق بها على الطرق، حيث أن سرعتها القصوى تصل إلى 148 ميل فى الساعة.

4 - رينج روفر LWB LANDAULET "2015"

حصلت هذه السيارة الفخمة على تعديلات كبيرة، لكى تناسب الملكة، وتصبح سيارة رسمية، مثل الأبواب التى تفتح للخلف، وسقف كبير للغاية يفتح لكى تستطيع الملكة الوقوف بكامل طولها لتلوح منه للمارة فى المناسبات الرسمية.

وتعتمد السيارة على محركين، الأول تربوديزل V6 سعة 3.0 لتر ومحرك كهربائى، وتنتج السيارة قوة 335 حصانا مع عزم دوران 700 نيوتن متر.

5 -لاند روفر DEFENDER "2002"

كانت دائما لاند روفر ديفندر، هى السيارة المفضلة للملكة الراحلة، كما أن العدد غير الرسمى يحوم حول 30 نسخة لاند روفر كان لدى الملكة.