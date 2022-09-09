جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، والهيئة الصينية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، اكتشاف علماء صينيين معدنا قمريا جديدا من خلال أعمال البحث فى العينات التى جلبها المسبار القمرى الصينى "تشانج آه-5" من القمر.





وقال دونج باو تونج، نائب مدير الهيئة الصينية للطاقة الذرية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن ذلك يعد أول معدن جديد تكتشفه الصين من على سطح القمر، والسادس من قبل البشرية؛ الأمر الذى يجعل الصين ثالث دولة فى العالم تكتشف معدنا جديدا على سطح القمر. ويمثل المعدن الجديد، الذى أطلق عليه اسم "Changesite-"Y، نوعا من الكريستال العمودى الشفاف عديم اللون، وتم اكتشافه من خلال عمليات تحليل لجزيئات البازلت القمرية من قبل فريق بحثى من معهد بكين لأبحاث جيولوجيا اليورانيوم التابع للمؤسسة النووية الوطنية الصينية. وتم اعتماد "Changesite-"Y رسمياً كمعدن جديد من قبل لجنة المعادن الجديدة والتسمية والتصنيف التابعة للرابطة الدولية للمعادن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تكتشف معدنا قمريا جديدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.