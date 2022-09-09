بعد منحها وسام جوقة الشرف برتبة فارس من فرنسا.. من هى الشيخة انتصار الصباح؟

جدة - نرمين السيد - وقلد عمدة مدينة "نيس" الفرنسية كريستيان استروسى الشيخة انتصار الوسام الذى يوصف بأنه أعلى وسام فى الجمهورية الفرنسية وأحد الأوسمة الأكثر شهرة فى العالم على هامش أعمال المنتدى الاقتصادى الأول لمنصة "الديوان العالمى" حول الأمن الأزرق والأخضر الذى يقام فى مدينة "نيس" جنوبى فرنسا.

وقالت الشيخة انتصار وهى رئيسة "مؤسسة انتصار الخيرية الكويتية" فى تصريح لها إن الوسام الذى تقلدته جاء تكريما فى ضوء اهتمام السلطات الفرنسية بدورها الواضح فى خدمة الشباب والتعليم فى الكويت من خلال "مبادرة النوير" و"برنامج بريق".

وأضافت: "يشرفنى أن عملى الذى دام عقودا كرائدة أعمال ومؤلفة ومنتجة أفلام وكاتبة عمود فى مجالات التعليم والتمكين الذاتى للمرأة والإيجابية وبناء السلام قد تم الاعتراف به اليوم وتقديره من قبل فرنسا".

وتابعت: "فخورة بأننى اليوم أستطيع أن أقدم مساهمة متواضعة فى هذا التقليد الكويتى بإقامة روابط قوية مع العالم وفى هذه الحالة مع فرنسا العزيزة على قلبى بقيمها الراسخة كالحرية والمساواة والأخوة" مؤكدة أن هذا التكريم يمنحها الدافع القوى لمواصلة عملها فى خدمة المجتمع.

يذكر أن هذا هو أعلى وسام فى الجمهورية الفرنسية وأحد الأوسمة الأكثر شهرة فى العالم ويتم تسليمه للمستحقين له نيابة عن الرئيس كمكافأة للشخصيات الأكثر استحقاقا فى مختلف المجالات.

وانطلقت أعمال المنتدى الاقتصادى الأول لمنصة "الديوان العالمى" حول الأمن الأزرق والأخضر أمس الخميس لمناقشة قضايا الأمن الغذائى والبيئى فى منطقة حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط.

ويجمع المنتدى على مدى يومين فى مدينة "نيس" جنوبى فرنسا أكثر من 150 من رجال الأعمال والخبراء وصناع القرار الأوروبيين والعرب من ضمنهم الأمير ألبيرت الثانى أمير موناكو ورئيسة "مؤسسة انتصار الخيرية" ورئيسة المجلس الاستشارى "للديوان العالمى" الشيخة انتصار سالم العلى الصباح لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف إقامة تحالف استراتيجى أقوى لدعم العلاقات التجارية.

الشيخة انتصار سالم العلى الصباح، من مواليد 12 سبتمبر 1964، وهى الابنة التاسعة لرئيس الحرس الوطنى الكويتى، وعميد أسرة آل صباح الحاكمة سالم العلى السالم الصباح، وفى عام 2014 تم اختيارها كمستشارة ضمن أعضاء المجلس الاستشارى لمكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائى لدى دولة الكويت، وفى نفس العام نالت لقب أقوى شخصية عربية فى المجال الإنسانى من قبل استفتاء إحدى المجلات العربية.