شكلها مرعب.. صواعق البرق تضرب مدينة مومباى الهندية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لحظة هطول الأمطار، مصحوبة ببرق فى المدينة. وأظهرت مقاطع الفيديو الشكل المرعب لصواعق لبرق الذى ضرب أحد المبانى السكنية فى مدينة مومباى الهندية، مما تسبب فى خوف وذعر بين السكان. وتسببت صواعق البرق التى ضربت شرق الهند، خلال الأيام القليلة الماضية أثناء العواصف الموسمية، فى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا. مصرع 23 شخصا بسبب صواعق البرق فى الهند وكشفت إدارة مكافحة الكوارث، فى ولاية بيهار الواقعة فى شرق الهند، أن ضحايا البرق كانوا من المزارعين والعمال ولقوا حتفهم أثناء العواصف التى ضربت الولاية مؤخرا.

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