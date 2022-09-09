21.7 مليون دولار للمتضررين من زلزال الصين

جدة - نرمين السيد - خصصت الصين 150 مليون يوان، نحو 21.7 مليون دولار أمريكى، من صناديقها المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية لتقديم دعم إضافى لجهود الإنقاذ والإغاثة فى مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربى الصين، بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر محافظة لودينج، يوم الإثنين الماضى.





وأوضحت وزارة المالية، فى بيان اليوم الجمعة وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن تلك الأموال ستستخدم بشكل مشترك من وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ، لتقديم الإغاثة الطارئة والمساعدة، والتركيز على عمليات البحث عن الأشخاص المتضررين من الكارثة وإنقاذهم وإعادة توطينهم. بالإضافة إلى تعويض الضحايا، وإزالة المخاطر، وتحديد المخاطر الثانوية للكارثة، فضلا عن إصلاح المساكن المتضررة. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب غرب الصين إلى 82 قتيلا وكانت الوزارتان خصصتا 50 مليون يوان من الصناديق المركزية للإغاثة من الكوارث الطبيعية لمقاطعة "سيتشوان" فى أعقاب الزلزال.

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