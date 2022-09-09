كيت ميدلتون وسر تصدرها للترند (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وخطفت كيت ميدلتون، الأنظار إليها بجمالها فى أحدث ظهور لها برفقة زوجها الأمير وليام دوق كامبريدج وأبنائهما الثلاثة الأميرة "شارلوت"، الأمير "جورج" والأمير "لويس"، فى أول أيام الدراسة فى ساحة مدرستهم الجديدة.
وأشادت عدد من الوكلات الإخبارية بإطلالة كيت ميدلتون، الأنيقة التى أطلقت قصة شعر جديدة بفستان بنى منقط بالأبيض أثناء اصطحاب أطفالها إلى مدرسة "لامبروك"، فى براكنيل.
وأبدى الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون سعادتهما خلال مرافقة أبنائهما إلى المدرسة، الذين تلقوا ترحيبا كبيرا من جوناثان بيرى مدير المدرسة.
وذكرت بعض التقارير الإخبارية بأن دراسة الأطفال الثلاثة بمدرسة "لامبروك" سيكلف الأمير وليام أكثر من 50 ألف جنيه إسترلينى سنويا، بعدما قرر العيش فى قلعة وندسور، والتى تقع على بعد حوالى 25 ميلا من لندن.
جمالها استثنائى.. صور نادرة للملكة إليزابيث الثانية
كيت ميدلتون، واحدة من أفراد العائلة المالكة فى بريطانيا، وتحمل لقب دوقة كامبريدج، وهى زوجة وأم أبناء الأمير وليام، وتخلفت أمس لحضور الساعات الأخيرة فى حياة الملكة إليزابيث الثانية التى رحلت عن عالمنا فى عمر ناهز الـ96 عاما، ليصبح ابنها الأمير تشارلز الثالث ملكا للملكة المتحدة من بعدها.
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