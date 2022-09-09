نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء فى الأسانسير

جدة - نرمين السيد - وأوصت الغرفة فى الدراسة بضرورة الاهتمام بصيانة الأسانسيرات، باعتبارها المستهلك الرئيسى للكهرباء فى العمارة.

وطالبت بتوعية الأطفال بعدم استخدام الأسانسيرات فى حالة النزول ـ كلما أمكن ـ خصوصا لسكان الأدوار: الأول، والثانى، والثالث.

كما أوصت بعدم استخدام الأسانسير فى تحميل الأثاثات، ومخلفات البياض.