نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء فى الأسانسير

جدة - نرمين السيد - وأوصت الغرفة فى الدراسة بضرورة الاهتمام بصيانة الأسانسيرات، باعتبارها المستهلك الرئيسى للكهرباء فى العمارة.
وطالبت بتوعية الأطفال بعدم استخدام الأسانسيرات فى حالة النزول ـ كلما أمكن ـ خصوصا لسكان الأدوار: الأول، والثانى، والثالث.
كما أوصت بعدم استخدام الأسانسير فى تحميل الأثاثات، ومخلفات البياض.
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