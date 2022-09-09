جمالها استثنائى.. صور نادرة للملكة إليزابيث الثانية

جدة - نرمين السيد - فى حفل تتويج يونيو 1953، لم يكن أحد يتوقع أن يستمر حكم الملكة إليزابيث 70 عاما محطما للأرقام القياسية، وتخطت الملكة البريطانية جدتها الثالثة الملكة "فيكتوريا" التى كانت تحمل اللقب.

عاشت إليزابيث قصة حب أسطورية مع زوجها الراحل الأمير فيليب، تكاد تكون من أعظم قصص الرومنسيات الملكية فى التاريخ، فى علاقة حب استمرت 7 عقود، حسبما نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الأمير فيليب كان يريد الزواج من الملكة إليزابيث الثانية منذ سن 18، والتقاها لأول مرة عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاما فى حفل زفاف ابنة عمه الأميرة مارينا اليونانية، وظلت تراسله طوال فترة مراهقتها.

إلى أن وافق والدها الملك جورج السادس فى أبريل 1947، بزواجها من الأمير فيليب فى 20 نوفمبر 1947، وكان هذا الاحتفال الملكى الأول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فى جميع أنحاء بريطانيا.

فى هذه الفترة رصدت عدسات المصورين أدق تفاصيل حياة الملكة إليزابيث الشخصية والرسمية، والتى تميزت بجمال استثنائى وعفوية شديدة فى حياتها ظلت على ملامحها حتى رحيلها أمس.

كدمة زرقاء على يدها.. آخر صورة للملكة إليزابيث قبل وفاتها

رحيل الملكة إليزابيث الثانية، سيجعل الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا رسميا، بعد إعلان وفاة والدته التى رحلت عن عالمنا بعد وعكة صحية خطيرة استمرت لمدة أسابيع.