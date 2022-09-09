الأكثر تطورا على الإطلاق.. سر نظام التبريد فى هاتف «Oppo Find X5 Pro» (صور)

جدة - نرمين السيد - نظام تبريد Oppo Find X5 Pro

إلى جانب تقنية الشحن فائقة السرعة "سوبر ڤووك SUPERVOOC™" التى تعمل على شحن البطارية بسرعة البرق سواء كنت تستخدم كابلا أو لاسلكيا.

كما يحتوى الهاتف على نظام تبريد خاص يحافظ على ثبات درجة حرارة "أوبو فايند إكس 5 برو" تحت أى ظروف، لن تشعر بسخونة الهاتف بشكل غير مريح أثناء الاستمتاع بلعبة فيديو ثلاثية الأبعاد، ولن تضطر إلى إيقاف تسجيل مقطع فيديو بدقة 4K لأن الهاتف قد ارتفعت حرارته، فنظام التبريد هذا يفتح أمامك إمكانات تجعل من الهاتف فى منتهى القوة والكفاءة.

نظام تبريد يضاهى أنظمة الحواسب بشكل مصغر

تصميم نظام التبريد المثالى بداخل هاتف، ليس بالشىء السهل على الإطلاق، حيث يستخدم هاتف "أوبو فايند إكس 5 برو" نظام تبريد صامت لا ينتج عنه أى ضوضاء، وتجتمع كل القطع حول المكونات الأساسية فى هيكل مصنوع بدقة بسمك أقل من 9 مم.

إدراك الجسم البشرى لدرجة الحرارة هو الدليل فى تلك العملية، وبالتالى فلن تشعر أصابعك أى ارتفاع فى الحرارة على ظهر الهاتف، حتى لا يتشتت الانتباه عن أيا ما كنت تفعله على هاتفك "أوبو فايند إكس 5 برو".

ولأن هدف نظام التبريد المطلق هو أن يكون ارتفاع الحرارة فى الهاتف غير ملحوظ أبدا، لذا فمن الإنصاف أن نحتفى بذلك النظام فى هاتف "أوبو فايند إكس 5 برو" ونقدر ذلك الإنجاز الاستثنائى المحقق بجدارة وكفاءة.

تصميم أوبو لغرفة التبريد بالسائل vapor chamber

تعد غرفة التبريد بالسائل vapor cha mber قلب نظام التبريد فى الهاتف، وهى عبارة عن تجويف رفيع للغاية من مادة النحاس يحقن بكمية ضئيلة جدا من سائل خاص، فعندما تمر الحرارة من المكونات الموجودة أسفلها عبر قاع الغرفة، يتبخر هذا السائل وينتشر فى جميع أنحاء الغرفة، فيتكثف على الجدران الخارجية، وينشر الحرارة التى يحتفظ بها على مساحة أكبر بكثير، مما يؤدى إلى تبديد الحرارة فى هذه العملية.

كلما كبر حجم غرفة التبريد بالسائل، كلما زادت كفاءة سحب الحرارة من المكونات الداخلية التى تنتجها، كالمعالج الرئيسى للهاتف، واستطاعت أوبو هذه المرة أن تزيد من حجمها بنسبة %75 عن الأجيال السابقة من الهواتف.

تغطى غرفة التبريد بالسائل البطارية ومعالج SoC بالكامل أى المعالج الرئيسى، وهذا هو المكان المثالى بالضبط لوضع تلك الغرفة.

فعند الشحن السريع أو الاستمتاع بلعبة فيديو ثلاثية الأبعاد، تنتشر أى حرارة متولدة بسرعة عبر منطقة مناسبة بحيث يمكن أن تتبدد من خلال ظهر الهاتف دون أن تلاحظ تقريبا.

لكن غرفة التبريد بالسائل vapor chamber ليست سوى جزء واحد من النظام الدورى أحادى الاتجاه الذى يمر عبر الهاتف، حيث تستخدم إعدادات متقدمة لسحب الحرارة بعيدا عن جميع المكونات الرئيسية.

هندسة الإعدادات المتقدمة

المتعارف عليه أن النحاس هو المادة المعتادة التى يصنع منها مكونات التبريد، ومع ذلك فإنه عند ابتكار تقنية إدارة الحرارة للشاشة، وجد فريق البحث والتطوير فى أوبو أنه يمكنهم تحسين تبديد الحرارة ومرونة الشاشة باستخدام لوح نحاسى محاط بطبقة رقيقة جدا من الجرافيت، وبالتالى ستساعد هذه المادة فى الحفاظ على الشاشة باردة أثناء رفع معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز، مع تحسين مقاومة السقوط فى هاتف "أوبو فايند إكس 5 برو" بشكل كبير من خلال زيادة متانة هيكل الهاتف.

أما عن المناطق التى ترتفع درجة حرارتها فى الهاتف، كلوحة التحكم الرئيسية وملف البطارية فلا يحتاجا إلى نفس الدرجة من الدعم الهيكلى، مما سمح لفريق البحث والتطوير بالتعمق أكثر فى الحلول الممكنة، وتوصلوا أخيرا إلى فيلم الجرافين الذى يحسن بشكل كبير من قوة وقدرة التوصيل.

بعد العديد من السنوات التجريبية والضبط والتدقيق، حققت أوبو تحسينا بنسبة %50 فى التوصيل الحرارى باستخدام فيلم الجرافيت مقارنة بما هو متوفر فى الجيل الأول من الهواتف، يعمل نظام التبريد الاستثنائى على خفض حرارة هاتف "أوبو فايند إكس 5 برو" إلى درجة مرضية بشكل كبير، حتى عند تشغيل لعبة ذات معدل تحديث عالى 90/120 هرتز، وكذلك يحافظ على برودة الهاتف أثناء الشحن.

أكثر من مجرد تبريد صامت

لم يتوقف النهج الريادى لأوبو عند تلك النقطة، بل طورت أيضا حلا نشطا لتحسين أداء التبريد فى هاتف "أوبو فايند إكس 5 برو"، فابتكرت حافظة الهاتف الجليدية التى تبقى الهاتف باردا، صنعت الحافظة من مادة مبردة خاصة، وهى مادة مبتكرة تحقق دورة تبريد ذاتية التجديد دون استخدام أى طاقة على الإطلاق.

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تسمى هذه المادة بـ"Glacier Mat" هى عبارة عن چل مائى معدل يعيد امتصاص الرطوبة من الهواء عند درجات الحرارة المنخفضة، وتتم عملية تبريد هاتف "أوبو فايند إكس 5 برو" بعد تبخير الماء المحتجز فى البداية مما يخلق دورة تبريد مستمرة.