مصر تفوز بجائزة أفضل بحث من حيث الأثر الاجتماعى فى أولمبياد الألكسو بتونس

جدة - نرمين السيد - فازت مصر والسودان والبحرين بجائزة أفضل بحث من حيث الأثر الاجتماعى فى مسابقة الدورة الثانية لأولمبياد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" والتى شهدت فعاليتها مدينة الحمامات بتونس خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر الجاري.





وقد مثل مصر فى أولمبياد الألكسو، التى تنافس فيها 100 متسابق من 18 دولة عربية، فريق من طلاب "جامعة الطفل" المتميزين والمهتمين بمنهاجيات البحث العلمى تم ترشيحهم من محافظات القاهرة والشرقية، وبنها، وتتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاماً.

وأسندت جوائز، أفضل بحث من حيث العمل الجماعى إلى فلسطين ولبنان، وأفضل بحث من حيث القدرة على تقديمه شفويا إلى اليمن، وأفضل بحث من حيث أصالة الفكرة إلى الكويت، وأفضل بحث من حيث الفكرة المجددة إلى سلطنة عمان، وأفضل بحث من حيث أحسن لوحة عرض للأردن.

كما أسندت جوائز أفضل بحث من حيث العلامات المميزة والشعارات المستعملة إلى تونس، وأفضل بحث من حيث القدرة على الدفاع عن الأفكار المعروضة إلى السعودية وليبيا وتونس، وأفضل بحث من حيث الرسوم البيانية والخطاطات المعروضة لقطر، وأفضل بحث من حيث صياغة الفرضيات لموريتانيا.

وبالنسبة لجائزة التميز فى كل المجالات فقد حصلت الجزائر على الميدالية الذهبية، والمغرب على الفضية، والإمارات على البرونزية.

وأكد أعضاء اللجنة العلمية، خلال حفل الإعلان عن الجوائز، أن عملية اختيار الفائزين كانت صعبة نظرًا للمستوى العالى للمشاركين فى المسابقة حول موضوع المراهقة ووسائل التواصل الاجتماعي، موضحين أنه تم انتقاء الأعمال بموضوعية وحياد تام من قبل أعضاء لجنة التقييم. وأشاد أعضاء اللجنة العلمية بالجهد الكبير الذى بذل لإنجاح الأولمبياد من خلال إعداد دليل تدريبى تم اعتماده من قبل الطلاب فى سن مبكرة، مشيرين إلى وجود مهارات متميزة تم اعتمادها والعمل عليها فى سن مبكرة.

جدير بالذكر أن مصر استضافت الدورة الأولى لأولمبياد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" سنة 2019 فيما تنظم الدورة المقبلة بدولة الكويت.