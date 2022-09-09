أريان سبيس الفرنسية تطلق قمرا صناعيا جديدا إلى مدارات الفضاء

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صادر عن الشركة "جرت بنجاح عملية إطلاق صاروخ Ariane 5 إلى الفضاء، الصاروخ الذى حمل قمر Eutelsat إلى مدارات الأرض أطلق من قاعدة كورو الفضائية فى جوايانا الفرنسية".

وأضاف البيان "قمر Eutelsat KONNEKT VHTS صمم لتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت لأوروبا بسرعات تصل إلى 500 غيغابايت/ثا، ومن خلاله سيتم تقديم خدمات الاتصالات للمركبات المتنقلة على الأرض وفى البحر والجو.. هذا القمر يحمل رقم 37 الذى تطلقه Arianespace لصالح Eutelsat".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر المذكور يبلغ وزنه 6.4 طن، ومن المفترض أن يعمل فى مدارات الأرض ويقدم خدماته لمدة 15 سنة.

وكانت Arianespace قد خططت لإطلاق هذا القمر فى السادس من سبتمبر الجارى، لكن العملية أجلت بسبب سوء الأحوال الجوية فى منطقة الإطلاق حينها