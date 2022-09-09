دار الإفتاء: يجوز عمل دور ثانٍ للقبر بغرض جمع العظام فيه

جدة - نرمين السيد - وأضافت، أن يجوز تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوب أو حجارة بحيث لا تَمَسُّ جسمه، ثم يوضع على القَبْو الترابُ، ويُدفن فوقه الميت الجديد.

وأشارت إلى أنه يجوز عمل عظَّامات لجمع عظام الموتى، ومِن ثَمَّ إعادة الدفن فى هذه القبور، ما دامت الضرورة تقتضى ذلك.وأكدت أن ذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تَبقَّى مِنهم؛ لأن حُرمة الآدمى ميتًا كحُرمته حيًّا.