التعلم السريع والهدوء.. صفات لا تعرفها عن الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - امتازت الملكة إليزابيث بعديد من الصفات التى نادرا ما تتحلى فى إنسان، ربما كان ذلك بسبب التربية الملكية الخاصة فى منزل العائلة، وربما صفات شخصية اكتسبتها مع مرور الزمن، ومرور الأحداث الكبيرة التى عاشتها.





أول الصفات هو قدرتها على التعلم السريع، حيث أنها تلقت تعليما خاصا فى منزل العائلة المالكة، وليس تعليما فى مدارس أو جامعات خارجية، كما أن فكرة تواجدها على العرش فى عمر صغير دفعها كذلك لتعلم العلوم السياسية والبروتوكولية الخاصة بالملك.

والملكة إليزابيث لا شىء يغضبها على الإطلاق، وهى أيضا قليلة فى الظهور الإعلامى، حيث وصفها الكثيرون بأنها شخصية غامضة لأنها لا تتحدث كثيرا لوسائل الإعلام، وبالتالى لا يعرفون كيف تفكر أو تتخذ قراراتها.

التواضع الشديد صفة خاصة فيها، حيث يقول مصورها الشخصى أنها فى كل عام تمضى إجازة فى قصر بالمورال فى اسكتلندا، وتمكث فيه ثلاثة أشهر، وعندما سألها مصورها: "لماذا لا تذهبين إلى مكان آخر؟"، أجابته ببراءة: "أين يمكننى أن أذهب؟"!



إليزابيث حاسمة للغاية، فعندما تعرض ابنها الثانى الأمير أندرو لأزمة فى أمريكا على خلفية دعوة قضائية لسيدة اتهمته بالتعدى جنسيا عليها، جردته من ألقابه العسكرية وأغلقت الباب أمام عودته إلى الحياة العامة.

وبنفس صفة الحماسة الشديدة، هناك صفات أخرى للملكة وهى رباطة الجأش والقوة والتحدى، وذلك ظهر تماما فى رغبتها الشديدة ألا تستعين بكرسى متحرك، لأنها لا تريد أن يراها الناس ضعيفة، بل ظهرت فى آخر ظهور لها أمام رئيسة الوزراء المكلفة حديثا واقفة رغم شحوبها ونقصان وزنها الواضح.