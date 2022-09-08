تويتر تطرح ميزة جديدة تتعلق بالتعديل

جدة - نرمين السيد - وأشار تويتر إلى أنه من الممج إجراء تغييرات لمدة تصل إلى 30 دقيقة بعد النشر.
واشترط التطبيق أنه يمكن للمستخدمين إجراء تعديلات تصل إلى 5 مرات، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "TechCrunch".
ولفت الخبراء أنه من المحتمل نشر معلومات خاطئة ومضللة وعمليات احتيال، لذا هناك 5 تعديلات يمكن استعمالها لمنع مثل هذه الإساءة.
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