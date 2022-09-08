عند استعمال المكواة.. خطوات بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء

جدة - نرمين السيد - ومن بين النصائح التى تعمل على ترشيد الاستهلاك وتقليل تكلفة الفاتورة وقت استعمال المكواة: - استخدام المكواة ذات السطح المعدنى. - ضبط ترموستات المكواة حتى تتناسب مع نوع القماش الذى يتم كيه. - رش كمية قليلة من الماء على الملابس قبل عملية الكى. - عدم القيام بأعمال أخرى أثناء استعمال المكواة. - التأكد من فصل التيار الكهربائى عن المكواة حال الانتهاء من استخدامها.

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