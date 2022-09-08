تمساح يقطع ذراع أمريكى تاه فى الغابة

جدة - نرمين السيد - وقرر الأمريكى إيريك الذهاب لرحلة تخييم بالقرب من نهر مياكا بجنوب غرب فلوريدا، ولكنه فقد الطريق وسط الغابة.

وبدأ يتجول حتى يرصد مكان التخييم، حتى وجد بحيرة فشعر وقتها بالسعادة لإمكانية السباحة والسهول بشكل أسرع للمخيم.

ولكن ذلك القرار لم يعد هو الأنسب له، بعد رؤية تمساح على جانبه الأيمن، وحاول الهرب منه ولكنه لم ينجح.

وأمسك التمساح بذراعه وبدأ فى سحبه لأسفل، ولكنه قاوم حتى قطع ذراعه، وعثر بعدها على سياج وطلب من رجل موجود بالغابة المساعدة لربط ذراعه.

وظل ميردا فى تائها فى الغابة لمدة 3 أيام، محاولا إيجاد طريق للخروج منها، بسبب أشجارها الطويلة المرتفعة.

ونصح بعدم إطعام التماسيح أو إلقاء الصخور والحجارة عليهم، وعلى الناس أن يتركوهم وشأنهم لتجنب الأذى.