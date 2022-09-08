بطارية وشاشة كبيرة.. مواصفات هاتف «Vivo Y75s 5G»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Vivo Y75s 5G" بشاشة كبيرة يبلغ قياسها 6.58 بوصة، ومن نوع "IPS LCD" وبدقة 1080 × 2408 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتبلغ دقة الرئيسية منها 64 ميجابيكسل، وكاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى رام نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، كما يدعم الشحن بقدرة 18 وات. ويُطرح الهاتف بسعر يتراوح ما بين 272 و315 دولارا أمريكيا أى حوالى 5000 أو 6000 جنيه مصرى.

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