5 نصائح لتقليل استهلاك السخان الكهربائى فى الشتاء

ونصح المتخصصون، عبر تقرير رسمى حصلت "دوت الخليج" على نسخة منه، المواطنين المواطنين عند استخدام السخان الكهربائى، بضرورة ضبط درجة حرارة تسخين الماء بين 50 إلى 60 درجة مئوية شتاء، وفصل السخان عند عدم الحاجة إليه لمدة طويلة، مع التأكد من عدم وجود تسريب فى وصلات المياه الساخنة.
وحذر المتخصصون من الإسراف فى الماء الساخن وتركه ينساب دون استخدام، والتأكد من سلامة الترموستات لأن تلفها يزيد من استهلاك الطاقة.
وأكدوا على ضرورة إجراء الصيانة الدورية لأجزاء السخان لضمان التشغيل الآمن.
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