القفز بالمظلات.. عجوز تحتفل بعيد ميلادها الـ 91 بطريقة شبابية غريبة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتدعى تلك المرأة التسعينية "إيدا شانون" تعيش فى ولاية مينيسوتا الأمريكية.
واحتفلت شانون بعيد ميلادها الـ 91 من خلال القفز بالمظلات للمرأة الأولى، حتى تكشف أن العمر مجرد رقم.
واندفعت الأمريكية للقفز بالمظلات بعد تشجيع أصدقائها، وقالت: "سألنى شخص ما عما سأفعله بعد ذلك، ومن دون حتى التفكير فى الأمر، قلت سأذهب فقط للقفز بالمظلات".
وبدأت تشجع الأفراد على القفز بالمظلات مشيرة إلى أن الحياة مملة إذا لم يقبل الشخص على المغامرات.
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