مميزات ساعة أبل الجديدة «Apple Watch Ultra»

جدة - نرمين السيد - منتجات أبل الجديدة

كشفت أبل الستار عن ساعتها الذكية الجديدة التى تحمل اسم "Apple Watch Ultra".

وأشارت الشركة إلى أن تلك الساعة تعد مناسبة لعشاق المغامرة وخوض تجربة التخيم فى الصحراء والغابات أو ممارسة رياضة الغطس.

ساعة لعشاق المغامرة

وتتمتع ساعة "Apple Watch Ultra" بتصميمها الجديد حيث تأتى مصنوعة من مادة التايتنيوم التى تساعد فى مقاومة الظروف الصعبة.

وتأتى ساعة أبل الجديد بشاشة كبيرة ودرجة سطوع عالية لذا لا تعيق رؤيتها تحت أشعة الشمس، كما تزود بـ زر إضافى أثناء ممارسة بعض المهام مثل الجرى، بالإضافة إلى أزرار حتى تدعم اللمس والتعامل خلال القفازات.

بطارية كبيرة

وتقترن الساعة "Apple Watch Ultra" ببطارية كبيرة حيث تتمكن من العمل لمدة 36 ساعة متواصلة فى الشحنة الواحدة، ولها أيضا حزام مطاطى لارتدائه فوق "بدلة الغطس".

ويتوفر بالساعة خاصية الملاحة "GPS" لسهولة تحديد الموقع وإرسال طلب المساعدة فى حالة الطوارئ، وغيرها من المزايا.

سعر Apple Watch Ultra

وأشارت أبل إلى أنها توفر تلك الساعة الذكية الجديدة فى الأسواق يوم 23 سبتمبر الجارى بسعر 799 دولارا أى حوالى 15 ألف جنيه مصرى.