الإجازة تحولت لمأساة.. سمكة قرش تفترس امرأة فى بنسلفانيا

جدة - نرمين السيد - وأثناء استمتاع أسرة أمريكية بأجواء الصيف وقضاء إجازة ممتعة فى ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة، تسببت سمكة قرش فى تغيير مشاعر السعادة إلى حزن.

وقررت الأسرة الغطس للاستمتاع بالطبيعة والمياه والمخلوقات البحرية، ولكن سرعان ما تحول ذلك الشعور وقت ظهور سمكة قرش وحشية.

وقتلت سمكة القرش الأم البالغة من العمر 58 عاما أثناء إجازتها بجزر الباهاما مع زوجها وابنتها وابنها.

وكانت الأم مع مجموعة مكونة من 5 إلى 7 ركاب عند التعرض للهجوم، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية.

وأخبر رئيس المشرفين كريسلين سكيبينجز الشبكة المحلية، أفراد الأسرة بعد رؤية المرأة أثناء تعرضها للهجوم من قبل سمكة القرش.

وتمكنوا من إحضارها على متن قارب لمحاولة إنقاذها، ولكن خدمة الطوارئ الطبية أعلنت عن وفاتها نتيجة تعرضها لإصابات فى أطرافها العلوية.

وبعد تلك الواقعة وهجوم القرش على المرأة، تم إغلاق الشاطئ حين إشعار آخر.