التواصل عبر الأقمار الصناعية.. مزايا أجهزة «أبل» الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأقيم الحدث أمس، تحت اسم "فار آوت"، فى المقر الرئيسى لشركة آبل فى كوبرتينو، بولاية كاليفورنيا.

ووصل عدد مشاهدى الحفل، فور انطلاقه، إلى أكثر من مليونى وربع المليون مشاهد، وعرضت الشركة هاتفى "آيفون 14" و"آيفون 14 بلاس"، وجهاز "آيفون" بلون أرجوانى".

ومن أبرز مزايا «آيفون» الجديد، ما يلى:

1- إتاحة التراسل عن طريق الأقمار الاصطناعية فى حالة الطوارئ، حال عدم وجود خط أو شبكة "واى فاى".

2- يمتاز "آيفون 14 بلاس" بشاشة "أوليد" من 6.7 بوصات.

3- يحتفظ "آيفون" بدقة كاميرا 12 ميجابيكسل، وذكرت الشركة أنها وضعت مستشعرا أكبر فى العدسة الرئيسية، وأدخلت تحسينات على العدسة المستخدمة لالتقاط السيلفى.

4- الهاتف يصور بشكل أفضل أيضا فى ظل الإضاءة المنخفضة، وتحسن جودة الفيديو وإمكانية تسجيله بصيغة أكثر ثباتا.

فى سياق متصل، بدأ الحفل بالإعلان عن ساعة "أبل" الذكية الجديدة، التى أطلق عليها اسم "SE 2"، المعززة بمزايا تجعلها قادرة على رصد المزيد من المؤشرات الصحية لدى المستخدم.

وطرحت الشركة الساعة، بعدة خصائص تشمل ما يلى:

- استشعار حوادث السيارة.

- معززة برقاقة أسرع.

- يبدأ سعرها من 249 دولارا.

- يبدأ البيع 16 سبتمبر المقبل.

أما ساعة "أبل ووتش إلترا" فتقول "أبل" إنها مختلفة عن سابقاتها، لأنها تمتاز بما يلى:

- عمر بطارية أطول يصل إلى 60 ساعة.

- دقة أكبر فى تحديد مواقع الـ"جى بى إس".

- عرض الأخبار أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

- المرونة فى الانتقال من قسم إلى آخر.

- يبدأ بيعها رسميا فى 23 سبتمبر المقبل.

- يبدأ سعرها من 799 دولارا.

- معززة بخصائص قوية للغاية، ويمكن أن تنزل إلى عمق كبير أثناء الغطس

- يمكنها أن تبعث بإشارات قوية لأجل طلب المساعدة فى حال حدوث طارئ.

كما أعلنت سماعتى "أبل إيربورد برو 2" الجديدتين، مع تمكين المستخدم من ضبط الصوت بحركة أكثر مرونة وخفة، فيما زودت بخاصية تتيح إصدار صوت عند إضاعة غطاء الشحن.