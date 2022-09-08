إصدارات آبل 2022.. مميزات مدهشة لـ AirPods Pro 2 الجديدة

جدة - نرمين السيد - ويبدو أن "آبل" لم تغير تصميم السماعات اللاسلكية الجديدة وقررت تقديمها بنفس التصميم القديم، كما أنها تأتى مع علبة شحن جديدة تمامًا، ويحصل المستخدمون حتى على حجم طرف أذن إضافى لملاءمة أفضل.

تتميز علبة الشحن بأنها مقاومة للعرق والماء، وتتضمن الآن أيضًا حلقة من الحبل لتسهيل العثور عليها.

باستخدام ميزة البحث الدقيق، سيتمكن المستخدمون الذين لديهم جهاز آيفون مزود بتقنية "U1" الآن من تحديد موقع علبة الشحن الخاصة بهم باستخدام التوجيهات الإرشادية.

تحتوى علبة الشحن أيضًا على مكبر صوت مدمج لتقديم نغمات أعلى، مما يسهل تحديد موقع العلبة.

تحتوى "AirPods" على تحكم باللمس لتشغيل الوسائط وتعديلات مستوى الصوت مباشرة من الجذع.

وتروج "آبل" لعمر بطارية أطول مع سماعات الأذن.

تحت الغطاء توجد شريحة H2 الجديدة، وتتميز بدعم إلغاء الضوضاء النشط (ANC) مع "صوت حسابى متقدم".

باستخدام كاميرا TrueDepth على "آيفون"، سيتمكن المستخدمون من إنشاء ملف تعريف شخصى للصوت المكانى.

تدعى شركة "آبل" أن المستخدمين سيحصلون على ما يصل إلى ست ساعات من عمر البطارية بشحنة واحدة، وهو ما يمثل تحسنًا بنسبة 33% مقارنة بالجيل السابق من "آيربودز برو".

وتؤكد الشركة أن علبة الشحن ستوفر 30 ساعة من وقت الاستماع، أى 6 ساعات أكثر من الإصدار الأقدم.

ولا تزال السماعات اللاسلكية الجديدة تشحن عبر Lightning، ولكن سيتمكن المرء الآن من استخدام شاحن "آبل ووتش" أو أى شاحن متوافق مع Qi لشحن "AirPods Pro" الجديد.