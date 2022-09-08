توقعات الأبراج اليوم الخميس 8 سبتمر 2022.. تقدم مهنى ونصائح عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

اكمل طريقك فى العمل ولا تتوقف واحذر من الإحباط، واصطحب شريك حياتك فى نزهة لتتحسن العلاقة.

الثور

طوّر من مهاراتك لتحسن مستواك فى العمل وتحقق أهدافك، وحاول أن تجد حلول للمشكلات العائلية للتخلص من الضغوطات.

الجوزاء

واصل السعى وتماسك لتتخطى كل العقبات، واقترب أكثر من شريك حياتك وقدم له الدعم دائمًا.

السرطان

جدد طاقتك واستعيد نشاطك لتنجز مهام عملك، واحرص على حضور المناسبات العائلية والتحدث مع أقاربك.

الأسد

اجتهد لتقوم بعملك على أكمل وجه ولا تهمل فيه، وتحدث مع شريك حياتك بوضوح واخبره عن مشاعرك.

العذراء

اطلب المساعدة فى العمل إذا احتجت لذلك وحاول أن تريح ذهنك قليلًا، وانصت لشريك حياتك وكن دائمًا بجانبه.

العقرب

تعلم أشياء جديدة لتكن مميزًا فى عملك، واخرج فى رحلة مع أصدقائك المقربين لتحسن حالتك المزاجية.

الميزان

اغتنم الفرص حتى لا تفوتك وتندم، وكن قريبًا من أفراد أسرتك وقدم لهم المساندة.

الجدى

ركز فى عملك ولا تشتت تفكيرك بأشياء غير مجدية، وكن عونًا لأصدقائك والأشخاص المقربين منك

القوس

احرص على حل المشكلات وتخطى المعوقات لتنجح فى عملك، وسيطر على أعصابك عند التعامل مع شريك حياتك وحافظ على هدوئك.

الحوت

استمر فى العمل والاجتهاد لتحقق ما تريد فى العمل، وعبر عن مشاعرك لشريك حياتك ليشعر بحبك له.

الدلو

تبادل الود مع زملاء العمل وكن متعاونًا معهم، واقضى وقتًا لطيفًا مع عائلتك وشاركهم فى شؤون حياتهم.