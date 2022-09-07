أبل تكشف رسميا عن تفاصيل ومواصفات آيفون 14 و14 iPhone Plus

جدة - نرمين السيد - وحسب ما كشفت أبل فى مؤتمرها اليوم، يمتلك هاتف iPhone 14 شاشة 6.1 بوصة، بينما يوفر 14 Plus شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة، وطراز 14 Plus يوفر فى عمر للبطارية أفض من أى أيفون، ويستمر كلا الطرازين فى تقديم مجموعة شرائح A15 Bionic العام الماضى - وهو تحول كبير لشركة أبل، التى قدمت عادة معالجا جديدا تستخدمه مجموعة iPhone بالكامل كل عام.

وأشارت الشركة إلى أنه فى مقدمة الكاميرا، هناك كاميرا رئيسية واسعة للغاية، وكاميرا رئيسية جديدة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة f / 1.5 واستقرار قائم على المستشعر.

وأوضحت شركة Apple أن هناك تحسنا بنسبة 49٪ فى جودة الصور فى الإضاءة المنخفضة، وأن الوضع الليلى أسرع مرتين الآن.

وهناك أيضا كاميرا TrueDepth جديدة بدقة 12 ميجابكسل مع ضبط تلقائى للصورة حول الجهة الأمامية، وتقول Apple إنها تطبق أيضا معالجة الصور Deep Fusion فى وقت مبكر من خط أنابيب الصورة، مما يحسن أداء الإضاءة المنخفضة وتجسيد اللون، ويطلق على هذه التقنية اسم "المحرك الضوئى".