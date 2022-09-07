- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وحسب ما كشفت أبل فى مؤتمرها اليوم، يمتلك هاتف iPhone 14 شاشة 6.1 بوصة، بينما يوفر 14 Plus شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة، وطراز 14 Plus يوفر فى عمر للبطارية أفض من أى أيفون، ويستمر كلا الطرازين فى تقديم مجموعة شرائح A15 Bionic العام الماضى - وهو تحول كبير لشركة أبل، التى قدمت عادة معالجا جديدا تستخدمه مجموعة iPhone بالكامل كل عام.
وأشارت الشركة إلى أنه فى مقدمة الكاميرا، هناك كاميرا رئيسية واسعة للغاية، وكاميرا رئيسية جديدة بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة f / 1.5 واستقرار قائم على المستشعر.
وأوضحت شركة Apple أن هناك تحسنا بنسبة 49٪ فى جودة الصور فى الإضاءة المنخفضة، وأن الوضع الليلى أسرع مرتين الآن.
وهناك أيضا كاميرا TrueDepth جديدة بدقة 12 ميجابكسل مع ضبط تلقائى للصورة حول الجهة الأمامية، وتقول Apple إنها تطبق أيضا معالجة الصور Deep Fusion فى وقت مبكر من خط أنابيب الصورة، مما يحسن أداء الإضاءة المنخفضة وتجسيد اللون، ويطلق على هذه التقنية اسم "المحرك الضوئى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبل تكشف رسميا عن تفاصيل ومواصفات آيفون 14 و14 iPhone Plus على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.