iPhone 14.. أسعار وموعد طرح سلسلة الهواتف الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة عن 4 هواتف لـ سلسلة هواتف iPhone 14، وهى "iPhone 14 ،iphone 14 pro max ،iphone pro، وiphone 14 PLUS".

وتملك الهواتف الجديدة العديد من المميزات، كما كشفت الشركة عن أسعار هذه الهواتف.

أسعار سلسلة هواتف أيفون 14



iPhone 14: سعره يبدأ بـ 799 دولار.

iPhone 14 Plus: سعره يبدأ بـ 899دولار.

iPhone 14 Pro: سعره يبدأ بـ 999 دولار.

iPhone 14 Pro Max: سعره يبدأ بـ 1099 دولار.

موعد طرح سلسلة هواتف أيفون 14

وحسب الشركة، سيبدأ الحجز المسبق لسلسلة أيفون 14 بداية من 9 سبتمبر، على أن يصل هاتف أيفون 14 فى 16 سبتمبر، بينما هاتف أيفون 14 بلس سيصل فى 7 أكتوبر، بينما هاتفى iPhone 14 Pro، وiPhone 14 Pro Max سيكونان متاحين فى 16 سبتمبر.