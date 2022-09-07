من تلسكوب جيمس ويب.. صورة للمنطقة التى تولد فيها النجوم داخل الكون

جدة - نرمين السيد - التقط التلسكوب الفضائى جيمس ويب صور مذهلة لسديم الرتيلاء، وهو منطقة من الكون تولد فيها النجوم بوتيرة محمومة، وستساهم توفير هذه الصور لها فى تعزيز المعرفة العلمية بتكوين النجوم.





وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" فى بيان إلى أن سديم الرتيلاء، الذى أطلقت عليه هذه التسمية نسبة إلى شكل سحب الغاز والغبار فيه يقع على بعد 161 ألف سنة ضوئية "فحسب"، وهو الأكبر والأكثر توهجًا بين مناطق تُشكل النجوم فى كل المجرات القريبة من المجرة التى يقع كوكب الأرض ضمنها، ويضم أشهر النجوم المعروفة وأكبرها حجمًا، بحسب "فرانس برس".

وركز العلماء دائمًا على هذا السديم لدرس عملية تكوّن النجوم، إلا أن صور جيمس ويب تكشف عن تفاصيل جديدة، منها آلاف النجوم الشابة التى لم تكن ظاهرة حتى الآن للتلسكوبات السابقة.

واستُخدم عدد من أدوات جيمس ويب العملية لالتقاط صور للسديم بأطوال موجية مختلفة، وتبدو مجموعة من النجوم الزرقاء الفتية الشديدة السطوع فى وسط الصورة الملتقطة بواسطة أداة "نيركام" التى ترصد مجال الأشعة تحت الحمراء القريبة غير الظاهر بالعين المجردة.

كما أتاحت أداة آخرى "نيرسبيك" للتلسكوب رصد نجم فى طور الخروج من عمود الغبار الخاص به لا تزال سحابة تحوطه، وهى مرحلة فى تكوينه لم يكن ليتاح رصدها لولا القدرات الكبيرة التى يتمتع بها جيمس ويب، وكان الباحثون يظنون سابقًا أن هذا النجم أقدم وفى مرحلة أكثر تقدمًا، وفقًا لما نقلته "العربية".

وأوضحت "ناسا" أن مناطق تشكُل النجوم داخل مجردة درب التبانة "التى تم الأرض" لا تنتج نجومًا بمعدل سديم الرتيلاء المحموم نفسه، ولها تركيبات كيميائية مختلفة.

ويولى العلماء أهمية كبيرة لتركيبته الكيميائية، لأنها تشبه المناطق التى تشكلت فيها النجوم عندما لم يكن عمر الكون يتجاوز بضعة مليارات من السنين، وهى المرحلة التى شهدت أكبر قدر من تكون النجوم.

يذكر أن تلسكوب جيمس ويب الذى بلغت تكلفته 10 مليارات دولار كان أرسل إلى الفضاء فى ديسمبر 2021، ودخل الخدمة فعليًا قبل بضعة أشهر، وهو يتمركز راهنًا على بعد نحو 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.