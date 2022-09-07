جدة - نرمين السيد - عقدت شركة أبل الأمريكية، عملاق التكنولوجيا فى العالم، مؤتمرها السنوى فى ولاية كاليفورنيا للإعلان عن الإصدار الجديد من هاتفها "iphone 14" وبعض أجهزتها الأخرى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيفون 14.. أبل تكشف إصداراتها الجديدة لعام 2023 (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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