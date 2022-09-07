ليست الحادثة الأولى.. هجوم قاتل من سمكة قرش على سيدة أمريكية بجزر الباهاما

جدة - نرمين السيد - وكانت المرأة وأسرتها على متن سفينة سياحية، يزورون جزيرة نيو بروفيدنس فى اليوم الذى حجزوا به نزهة قصيرة.

ونقلت الشركة السياحية الأسرة إلى جرين كاى التى تبعد حوالى 800 متر شمال غرب جزيرة روز، حيث لقيت أمريكية آخرى حتفها فى هجوم مشابه عام 2019.

وأوضحت الشرطة أنه تردد أن الأسرة كانت تسبح فى المياه وتلك المنطقة معروفة بممارسة زوراها للغطس، كما ورد أن أفراد الأسرة شاهدوا سمكة قرش كبيرة تهاجم السيدة.

ولفتت إلى أن أفراد الأسرة وموظفى شركة السياحة أخرجوا الضحية من الماء وحاول إنعاشها، ثم نُقلت بعد ذلك إلى البر الرئيسى لجزيرة نيو بروفيدنس أعلنت وفاتها، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وقالت الشرطة إن الضحية أصيبت بجروح فى الجزء العلوى من جسدها.

ويأتى هذا الحادث بعد شهر واحد من نجاة طفل بريطانى يبلغ من العمر 8 سنوات، من هجوم 3 أسماك قرش فى جزر الباهاما.

وتعتبر هجمات القرش على البشر نادرة بشكل عام، لكن فى عام 2021، كان هناك 73 هجومًا مؤكدًا غير مبرر على مستوى العالم، منها 9 حالات قاتلة.

ويعد هذا المعدل أعلى من المتوسط العالمى السنوى البالغ 5 حالات قاتلة فى هجمات غير مبررة، وفقًا لملف هجمات القرش على مستوى العالم التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعى.