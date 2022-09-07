11 أكتوبر.. ميتا تطلق إصدار جديد من نظارات الواقع الافتراضى

جدة - نرمين السيد - وشاركت ميتا تفاصيل الحدث المقرر عقده على مدونة الشركة، حيث أكدت الشركة على أن الإصدار الجديد من نظارات الواقع الإفتراضى تقدم نظرة على مستقبل ورؤية ميتافيرس.

ومن المتوقع أن يأتى إعلان الشركة خلال حدث Connect الذى أعلن فيه العام الماضى عن تغيير علامة الفيس بوك التجارية للشركة إلى علامة ميتا.

وأوضحت شركة ميتا إلى خططها للإعلان عن تفاصيل حول التطبيق الواقع الافتراضى Horizon Worlds، بالإضافة إلى إصدار جديد من نظارات الواقع الافتراضى المميزة التى تعرف حاليًا بمشروع Cambria.

وأشار مارك زوكربيرج إلى خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من نظارات الواقع الافتراضى عبر منشور على الفيس بوك، لافتًا إلى خطط الشركة للإعلان عن الإصدار المرتقب فى أكتوبر.

وأكد مارك أن النظارة ستدعم تتبع حركة العين، ونفاذية الألوان، وستأتى النظارة بدقة أعلى مقارنة بإصدار الشركة الحالى Oculus Quest 2، وسيتم طرح النظارة بمستوى تسعير أعلى.