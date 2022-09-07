بحركة قدم.. أمريكى يعود للحياة بعد وفاته إكلينيكا

جدة - نرمين السيد - ويدعى ذلك الأمريكى رايان مارلو، الذى تم حجزه بالمستشفى لمدة أسبوعين لإصابة بـ "الليستيريا" وهى عبارة عن عدوى بكتيرية نادرة. وحصل على الرعاية الكاملة لمدة أسبوعين، حتى أعلن الأطباء وفاته إكلينيكيا، وتم إخبار الزوجة بذلك نتيجة تسبب العدوى فى تورم المخ مما أدى إلى موته دماغيا، وفقا لما جاء فى "timesnownews". وأعلنت الزوجة عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن وفاته إكلينيكيا، والبدء فى التبرع بالأعضاء. وذهبت عائلته لتوديعه بالمستشفى وتفاجأوا عندما حرك قدميه أثناء عرض فيديو لأطفاله. وتم إخبار الأطباء وقتها، وتفاجئوا بعد إجراء الفحص المقطعى وظهرت علامات نشاط الدماغ. وأجرى الأطباء عمليات إنقاذه ووجدوا أن معدل ضربات القلب يرتفع، وخرجت الزوجة فى بث مباشر، وقالت: "لا يمكننى اختلاق هذا.. سأخبرك القصة فى يوم آخر، إنه ليس ميتا دماغيا يا أصدقائى".

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