بالرغم من تحذيراته لـ أيفون.. هواتف تعمل مع تحديثات واتساب الأخيرة

جدة - نرمين السيد - تحديثات واتساب

وأوضح التطبيق أن هناك بعض الهواتف التى تعمل بنظام تشغيل قديم وغير متوافق مع تحديثات واتساب الأخيرة.

وأشارت الشركة إلى أن هناك عددا من هواتف أيفون التى لم يمكنها تشغيل واتساب بدءا من الشهر المقبل.

أنظمة قديمة

وقال المسؤولون أن التطبيق يعمل لدى الهواتف التى تدعم نظام التشغيل iOS 12 وغيرها من الإصدارات الحديثة، ولكنه لا يعمل لدى الأجهزة المستخدمة لنظام "iOS 10" و"iOS 11".

ويحرص التطبيق كل عام على طرح العديد من الأنظمة والإصدادات الجديدة لأجل تحديثات الآمان وحماية بيانات المستخدمين من الاختراق.

وبالتالى لم تتوافق الأجهزة القديمة مثل iPhone 5 و iPhone 5c، مع الإصدارات الحديثة لنظم تشغيل هواتف آبل iOS، واعتبارا من الشهر المقبل ستفقد دعمها لتشغيل واتساب، وذلك وفقا لما جاء فى موقع"WABetainfo".

هواتف تواصل عملها

وهناك عدد من أجهزة "أيفون" تتوافق مع "iOS 12" والإصدارات الحديثة، لذا سيتمتع المستخدمين من تشغيل واتسات، مثل:

-iPhone 5S

-iPhone 6S/6S Plus.

-iPhone 6/6 Plus.

-iPhone 6/6 Plus.

-iPhone 7/7 Plus.

-iPhone 8/8 Plus.

-iPhone X.

-iPhone XR.

-iPhone XS/XS Max.

-iPhone 11.

-iPhone 12.

-iPhone 13.

-iPhone SE (1st generation) ".