مواصفات تابلت جوجل الجديد « Pixel Tablet»

جدة - نرمين السيد - ويحمل تابلت جوجل الجديد اسم "Google Pixel Tablet"، والذى يعمل بمعالج من نوع "Tensor".
ويحتوى التابلت على شاشة قابلة للفصل، ويوجد قلم ذكى خاص به من معيار "Universal Stylus" ويعد هو المدعوم من أجهزة "Chromebook".
ويزود التابلت بتقنية "GPS"، ويشتمل معالجة مستشعرات "عالية الدقة"، كما سيعمل كأجهزة العرض الذكى مثل Google Nest Hub.
ومن المتوقع طرح تابلت جوجل الجديد "Google Pixel Tablet" خلال المؤتمر القادم الذى سُينعقد فى أكتوبر المقبل.
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