تتغذى على اللحوم.. مخلوقات بحرية مرعبة فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ رواد الشاطئ بوجود مخلوقات بحرية صغيرة تتغذى على اللحوم، مؤدية إلى إصابتهم بالنزيف.

وكشف زوار الشاطئ عن وجود قشريات صغيرة شهيرة بـ "قروش صغيرة" تتغذى على أقدامهم وتسبب نزيفا لهم.

ويبلغ طول تلك المخلوقات البحرية التى تسمى "Excirolana chiltoni"، حوالى 0.3 بوصة، ومن المعروف أنها تسافر فى أسراب يضم الواحد منها نحو ألف.

وقالت تارا سافاج، إحدى رواد شاطئ فى مدينة سان دييجو بكاليفورنيا، إن تلك المخلوقات تسببت فى تغطية الدم لقدميها وبين أصابعها بعد عضتها، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل" البريطانية.

وأوضح ريان هيشينجر فى معهد "سكريبس" لعلوم المحيطات، أن ذلك النوع يتواجد فى شواطئ كاليفورنيا على مدار السنة، ومن المعروف أنه يقضى وقته فى الماء ويتغذى على اللحوم مثل الحيوانات النافقة.