مفاجآت «أبل» فى حفلها المرتقب اليوم

جدة - نرمين السيد - وسيقام الحدث الذى يحمل اسم "فار آوت" ، فى المقر الرئيسى لشركة آبل فى كوبرتينو، بولاية كاليفورنيا، وسيتم بثه مباشرة على موقع آبل الإلكترونى ومنصاتها على شبكات التواصل الاجتماعى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

والمؤتمر الذى سينطلق الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الساحل الغربى للولايات المتحدة (حوالى الساعة الخامسة عصرا بتوقيت جرينتش) سيكشف عن أربعة أجهزة جديدة لآبل، وهى آيفون 14، وآيفون 14 برو، وأيفون 14 بلس، وآيفون 14 برو ماكس.

ومن المتوقع أن يحمل آيفون 14 برو، وأيفون 14 برو ماكس، تحديثات أكبر، حيث سيزودا بفتحة مزدوجة جديدة لكاميرات "السيلفى"، و"فيس أى دى".

كما ستحتوى الكاميرا العريضة الرئيسية على مستشعر جديد أكبر بدقة 48 ميجابكسل والذى سيتيح تسجيل فيديو بدقة (8K)، واتخاذ لقطات إضاءة منخفضة محسّنة.

ومن المحتمل أن تشهد طرازات "برو"، ارتفاعا فى الأسعار، حوالى 100 دولار فى الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تشهد ارتفاعا أكبر فى أوروبا.

ويمكن أن تتميز جميع طرازات آيفون 14 بدعم اتصال جديد مبتكر عبر الأقمار الصناعية، والذى حاولت آبل الكشف عنه العام الماضى ولكن لم تستطع إكماله.

ومن المقرر أن توفر شركة "جلوبال ستار"، للأقمار الصناعية الاتصال لشركة آبل كملاذ أخير عند فقد جميع وسائل الاتصال الأخرى، حيث ستحزم "جلوبال ستار" نطاقا تردديا كافيا لإجراء مكالمة أو رسالة نصية.

كما أنه من المتوقع أن يتم الكشف خلال المؤتمر عن الساعة الذكية "آبل ووتش سيريس 8"، ومن غير المحتمل أن تزود بميزة مراقبة ضغط الدم لكن قد تزود بجهاز جديد يقيس درجة الحرارة وينبه مرتديها من الحمى المحتملة.

كما ستعمل أبل على تطوير "ووتش برو"، حيث تشير التقديرات إلى أنها ستكون بحواف مسطحة، وشاشة من الياقوت بعلبة من التيتانيوم، ومن المتوقع أن يكون النطاق السعرى لها بين 900 إلى 1000 دولار.

ومن المتوقع أيضا أن يتم الكشف عن تاريخ الإصدار الرسمى المرتقب لنظام "آى أو أس 16"، الذى روجت له آبل كثيرا خلال الفترة الماضية.