لمستخدمى أندرويد.. تحذير جديد لحماية الحسابات البنكية من الاختراق

جدة - نرمين السيد - ورصد فريق الأمنى فى شركة فوكسيت "Fox-IT"، عدد من البرامج الخبيثة المتداولة بين تطبيقات متجر أندرويد "Google Play"، لاختراق بيانات المستخدمين والوصول إلى حساباتهم البنكية.

ومن بين البرامج الخبيثة "SharkBot"، والذى يعد واحد من البرامج شديدة الخطورة، لقدرته السريعة فى سرقة تفاصيل تسجيل الدخول وبيانات الاعتماد المصرفية، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

وأوضح الخبراء أن هناك عدد من التطبيقات التى تصاب بذلك البرنامج الخبيث، بمجرد تنزيلها على أجهزة أندرويد، وتبدأ بعدها فى سحب الأموال من الحسابات المصرفية من خلال تسجيل الدخول فى صفحات مزيفة.

وأضافوا أن ذلك البرنامج وجدوا ظهوره ضمن تطبيقان يعملان بنظام التشغيل أندرويد، وهما: Mister Phone Cleaner وKylhavy Mobile Security.

وحذر الخبراء بضرورة حذف التطبيقات بمجرد تنزيلها، لحماية بياناتهم وحساباتهم البنكية من الاختراق.

ولحذف التطبيقات على أجهزة أندرويد، نحتاج إلى:

-فتح تطبيق متجر جوجل بلاى.

-النقر فوق رمز الملف الشخصى الموجود بالجزء العلوى الأيمن.

-الضغط على إدارة التطبيقات والأجهزة Manage apps and devices.

-اختيار التطبيق المراد حذفه ثم إلغاء التثبيت "Uninstall".