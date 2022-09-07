طولها متران.. دودة تثير الرعب فى نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - واكتشف الطفل الصغير "بارنابى دوميجان" وجود دودة ضخمة فى حديقة المنزل فى كرايستشيرش بـ نيوزيلندا. وأثارت تلك الدودة الضخمة التى يبلغ طولها حوالى مترين، حالة من الرعب لدى أفراد الأسرة. ولكن شعر الطفل بالسعادة لكونها من الحيوانات الغريبة، كما وصفها بأنها مثل الإسفنج فى ملمسها، وفقا لموقع "دبليو دى بى جى". وكان الطفل يرغب فى الاحتفاظ بها داخل كيس بلاستيكى، ولكن رفض باقى أفراد الأسرة. وكشف الخبراء أن تلك الدودة تعد من ديدان الأرض المحلية، ويتم خضوعها للفحص الدقيق.

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