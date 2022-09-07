مسن يبتلع دبوس فرخة.. ماذا حدث له؟!

جدة - نرمين السيد - وأعلنت دائرة صحة النجف التابعة لوزارة الصحة العراقية، نجاح عملية لاستخراج العظمة التى استقرت خلف قلبه.

وقال البيان الذى نشرته سكاى نيوز عربية، إنه تم إجراء أجراء عملية لاستخراج عظمة الدجاجة فى مدينة الصدر الطبية فى النجف، لمريض يبلغ من العمر 70 عاما.

ولفت البيان إلى أن المريض كان يعانى من صعوبة بالبلع مع ألم بالصدر وضيق فى التنفس، مع ارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أنه بعد إجراء الفحص، تبين وجود جسم غريب ثقب المريء واستقر خلف القلب.

وتقرر إجراء عملية فتح صدر طارئة لاستخراج الجسم الغريب، الذى تبين لاحقا أنه عظم دجاجة حاد ابتلعه المريض قبل ظهور الأعراض..

وتم استخراج عظمة الدجاجة من المنصف الصدرى خلف القلب مباشرة، بالقرب من القصبة الهوائية، بعد أن ثقبت المريء.