تسريبات تكشف عن تفاصيل جديدة لـ آيفون 14

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتسريبات فإنه من المتوقع أن يتم تشغيل هاتفى "آيفون 14" و"آيفون 14 ماكس" بواسطة نسخة محسنة من مجموعة شرائح A15 Bionic، والتى نتوقع أن تكون أفضل قليلاً من A15 Bionic التى تدعم تشكيلة "آيفون 13".

ولم تكشف التسريبات عن سبب ظهور طرازات "آيفون 14" ذات الأسعار المعقولة مع مجموعة شرائح أقل قوة وليس شريحة A16 Bionic، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك بسبب مشكلات نقص الرقائق التى يواجهها قطاع التكنولوجيا بأكمله فى الوقت الحالى، كما يمكن أن يكون ارتفاع أسعار المكونات فى الآونة الأخيرة أحد الأسباب.

وربما تريد "آبل" طرح "آيفون 14" بسعر أقل، حيث تشير بعض التقارير إلى أن "آيفون 14" سيأتى بنفس سعر "آيفون 13"، فيما يقترح البعض الآخر أن "آيفون 14" سيكون أرخص بـ 50 دولارًا من "آيفون 13".

ومن المتوقع أن تكشف "آبل" عن أربعة طرز جديدة، بما فى ذلك "آيفون 14" و"آيفون 14 ماكس" و"آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".

عادةً ما تأتى تشكيلة "آيفون" الجديدة مع مجموعة شرائح جديدة تمامًا، ولكن وفقًا للتقارير، قد لا يكون الأمر كذلك هذه المرة.

وإذا أخذنا فى الاعتبار الشائعات والتسريبات المتداولة على الإنترنت، فقد لا يكون "آيفون 14" ترقية كبيرة جدًا على "آيفون 13"، وهو بالفعل هاتف مفيد بسعره.

وتوقعت التسريبات، أن يقدم "آيفون 14" نفس تصميم "آيفون 13"، وبطارية أكبر، وأداءً مُحسَّنًا، وتجربة مستخدم.