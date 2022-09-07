توقعات الأبراج الأربعاء 7 سبتمبر 2022.. نصائح من ذهب فى العمل والعلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

نظم وقتك ورتب وأولوياتك ليتحسن عملك، ووزان بين قلبك وعقلك فى العلاقة العاطفية.

الثور

اقترب ممن يريدون الاستفادة من قدراتك ومهاراتك لينجح العمل، وحسن علاقتك بشريك حياتك وكن دائمًا داعمًا له.

الجوزاء

رشد من نفقاتك واستثمر فى بعض مدخراتك، ووتحدث مع شريك حياتك بشفافية ووضوح واجعله يشعر بالأمان.

السرطان

اعمل بجد وطور من قدراتك لتحسن وضعك فى العمل، وابحث عن شريك الحياة الذى تتشابه صفاته مع صفاتك.

الأسد

ركز فى عملك فقط وفكر فى تحسين أدواتك، وحاول إنهاء المشكلات فى العلاقة العاطفية.

العذراء

ثق فى نفسك وادرس قرارتك قبل اتخاذها، وووسع من دائرة معارفك لتجد شريك حياتك بينهم.

العقرب

اجتهد وابذل قصارى جهدك لتحقق ما تريد، ووقضى وقتًا لطيفًا ورومانسيًا مع شريك حياتك.

الميزان

تعلم أشياء جديدة وحسّن مستواك لتكن متميزًا فى العمل، وصارح شريك حياتك بالضغوطات التى تثقل كاهلك ليساعدك ويكون داعمًا لك.

الجدى

تخلص من القلق والتوتر وتحكم فى أعصابك فى العمل، واهتم أكثر بشريك حياتك لتعوضه عن الفترة التى انشغلت فيها عنه.

القوس

واصل العمل ولا تتوقف واسعى للمكانة التى تريدها، وتحدث مع الطرف الآخر فى العلاقة وحاول أن تكون لقصة الحب نهاية سعيدة.

الحوت

توخى الحذر فى عملك وانتبه للمشكلات وحاول أن تجد حلول لها، وعبر لشريك حياتك عن مشاعرك وشاركه فى كل شىء.

الدلو

افصل بين حياتك العاطفية والعملية حتى لا ترتكب الأخطاء، وكن صريحًا مع شريك حياتك واخبره عما بداخلك.