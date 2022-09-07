سعر ومواصفات هاتف Nova 10z الجديد من هواوى

جدة - نرمين السيد - ويحتوى الهاتف الجديد على شاشة LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض Full HD+ أو بدقة 1080 فى 2400 بيكسل، بكثافة عرض 399 بيكسل لكل إنش، وتأتى تقنية استشعار البصمة فى الإطار الجانبى للهاتف. ويدعم الهاتف رقاقة معالج ثمانى الأنوية مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. ويأتى الهاتف بطارية بقدر 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W كما بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0. ويتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية بمستشعر رئيسى بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.9 مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات Macro، وتأتى الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

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