بعد ادعاءات منتديات القرصنة.. تيك توك تنفى حدوث اختراق أمنى للمنصة

ونشرت تيك توك عبر حسابها على تويتر بيان أوضحت فيه أنها لم تعثر على دليل لوجود اختراق، بعد التحقيق فى الادعاءات، وأخبرت الشركة كذلك بلومبرج فى بريطانيا، أن كود المصدر المزعوم الذى نشره المخترقون لا علاقة له تمامًا بكود المصدر الخلفى لتيك توك.
يذكر أنه تم تداول ادعاءات بوجود خرق محتمل بين مجتمع الامان بعد منشور على منتدى قرصنة زعم أنه يمتلك قاعدة بيانات تضم أكثر من مليارى إدخال تتعلق بحسابات تيك توك و وى شات، وادعت أيضًا مجموعة القرصنة أنها حصلت على سجلات تيك توك من خادم سحابى غير آمن.
ونشر المخترقون المفرتضون عينة بيانات تيك توك، ولكن قال الباحث الأمنى تروى هانت، فقد تضمنت بيانات كانت متاحة بالفعل للجمهور، وبالتالى، كان من الممكن إنشاؤها دون خرق، لافتًا إلى أن البيانات كانت بشكل عام غير حاسمة إلى حد ما.
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