يهدد كوكب الأرض.. علماء يحذرون من ذوبان نهر يوم القيامة الجليدى

جدة - نرمين السيد - حيث وجدوا أن نهر ثويتس الجليدى والمسمى بنهر القيامة الجليدى، قد ينحسر بسرعة فى السنوات القادمة، مما يزيد المخاوف بشأن الارتفاع الشديد فى مستوى سطح البحر الذى سيصاحب زواله المحتمل.

ورسم العلماء خريطة التراجع التاريخى للنهر الجليدى، على أمل أن يتعلموا من ماضيه، والتنبؤ بما قد يفعله النهر الجليدى فى المستقبل على الأرجع، وذلك فى دراسة نُشرت فى مجلة "Nature Geoscience" بحسب ما نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

لاحظ العلماء أيضًا أنه فى مرحلة ما خلال القرني الماضيين، تلاشت قاعدة النهر الجليدى من قاع البحر وتراجعت بمعدل 1.3 ميل أى ما يعادل 2.1 كيلومتر فى السنة، وهذا ضعف المعدل الذى لاحظه العلماء فى العقد الماضى أو نحو ذلك.

وأوضح أليستر جراهام، المؤلف الرئيسى للدراسة وعالم الجيوفيزياء البحرية بجامعة جنوب فلوريدا، أن هذا التفكك السريع ربما حدث مؤخرًا فى منتصف القرن العشرين.

ولفت إلى أن النهر لديه القدرة للخضوع والتراجع السريع فى المستقبل القريب، بمجرد أن يتراجع إلى ما بعد سلسلة من التلال فى قاع البحر مما يساعد على إبقائه تحت السيطرة.

وأشار روبرت لارتر، عالم الجيوفيزياء البحرية وأحد المؤلفين المشاركين فى الدراسة من هيئة المسح البريطانية، إلى أن النهر يتمسك حقًا اليوم بأظافره، ويجب أن نتوقع رؤية تغييرات كبيرة على نطاقات زمنية صغيرة فى المستقبل، حتى من عام إلى آخر، وذلك بمجرد أن يتراجع النهر الجليدى إلى ما وراء حافة ضحلة فى قاعه، وفقًا لما ذكرته "العربية".

يذكر أن نهر ثويتس الجليدى، الواقع فى غرب أنتاركتيكا يعتبر واحدًا من الأوسع نطاقًا على وجه الأرض وأكبر من ولاية فلوريدا.

لكنه مجرد جزء من الغطاء الجليدى فى غرب أنتاركتيكا، والذى يحتوى على ما يكفى من الجليد لرفع مستوى سطح البحر بما يصل إلى 16 قدمًا، بحسب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".