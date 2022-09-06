«ما قدرش يشيل».. انهيار جسر بالمسؤولين لحظة افتتاحه بالكونغو (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وتسبب انهيار الجسر فى حالة من الفوضى والغضب على مواقع التواصل، وحالة من الهرج والمرج بين الحاضرين، بحسب ما ذكرته مواقع محلية.

واجتمع مسؤولو جمهورية الكونغو الديمقراطية لافتتاح جسر المشاة رسميًا، والذى تم بناؤه لمساعدة السكان على عبور النهر، حيث كان الجسر المؤقت السابق قد انكسر وغرق أثناء الفيضانات.

وبدأت الأزمة عندما صعدت مجموعة من المسؤولين على الجسر الضيق خلال مراسم الافتتاح، حيث ربط فى نهاية الجسر شريط أحمر على القضبان، وكان مسؤول من الحكومة على استعداد لقصة، وفقًا لـ "العربية".

ورغم ذلك، لم يكن الحسر قادرًا على مساعدة نفسه يوم الافتتاح، ما أثار موجة من من ردود الفعل الساخطة من الناس على مواقع التواصل الاجتماعى.