تحذير عاجل من فيسبوك للمستخدمين بشأن عملية احتيال

جدة - نرمين السيد - حيث دق المنتج التلفزيونى الأمريكى نيف شولمان، ناقوس الخطر مستخدمًا خبرته بهذا المجال، محذرًا من أن ما يقارب من 3 مليارات مستخدم باتوا أهدافًا رئيسية لمحتالين، وذلك بسبب خطأ أمنى زائف على تطبيق الشبكات.

وأضاف أن المحتالين سيستهدفون البائعين فى الأسواق، وذلك لأن متوسط البيع عبر الإنترنت كبير، ولربما يعاود الأشخاص عملية الشراء عدة مرات مما يسهل عملية السرقة، بحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وأوضح أن الجميع ما زال مبتدئًا بالنسبة للتعامل مع تطبيقات الشراء الجديدة "Facebook Marketplace و Vinted و Depop و eBay".

ولفت شولمان إلى أنه من المحتمل أن يقع Facebook Marketplace فى فخ واحدة من أكبر عمليات الاحتيال لمجرد أن فيسبوك لديه أكبر عدد من المستخدمين.

وغالبًا ما يرسل المحتالون رسائل غريبة إلى المشترين على منصات مثل Facebook Marketplace

بدعوى أنهم من الشبكة الاجتماعية أنفسهم.

ويُطلب من المستخدمين عادة النقر فوق رابط لتأكيد معلوماتهم، إلا أن الأمر ينتهى بوقوع العديد من المشترين فى الفخ عبر إعطاء المحتالين تفاصيلهم الشخصية، وفقًا لـ "العربية".

فى حين يعرض المحتالون بعد ذلك ثمن مشترياتهم من خلال تطبيق تحويل الأموال، قبل أن يزعموا أنها لم تتم لأن البائع يحتاج إلى تحديث حسابه.

وتعتقد رسالة نيف أن البريطانيين هم الأكثر عرضة للخطر، لافتة إلى أن المستخدم الذى لا يعرف العلامات الحمراء البسيطة التى يجب البحث عنها، قد يكون ضحية سهلة.

يذكر أن فيسبوك قد شارك مستخدميه معلومات مفيدة حول الطريقة الأمثل لتجنب عمليات السرقة والاحتيال عبر طياته.

وحذر أيضًا من تلك العمليات عبر خاصية موجودة على الحسابات ومتاحة بكل تفاصيلها لكل المستخدمين.