بأعلى جودة تصوير فى العالم.. لقطات جديدة مذهلة لحطام سفينة تيتانيك (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وهذه دقة أفقية تبلغ 8 آلاف بيكسل، أو ضعف وضوح تلفزيون يتمتع بجودة 4K، ويعنى ذلك وجود مستوى غير مسبوق من التفاصيل والألوان ف هذا الاستكشاف الحديث للحطام الذى يبلغ من العمر 110 أعوام.

ووُثق الفيديو بواسطة بعثات "أوشن جيت" خلال زيارتها للموقع فى عام 2022، والذى يقع على بعد 2.4 ميل تحت سطح المحيط الأطلسى الشمالى، وعلى بُعد 400 ميل بحرى من نيوفاوندلاند فى كندا.

وتُدير "أوشن جيت" رحلات استكشافية إلى حطام "تيتانيك" مع طواقم من خبراء الغوص تحت الماء، ومؤرخين فى مجال سفينة "تيتانيك"، وعلماء الأبحاث مع خبراء البعثات المدنيين الذين يدفعون 250 ألف دولار للحصول على فرصة رؤيتهم المرقد الأخير للسفينة الأسطورية.

وأشار ستوكتون راش، رئيس "أوشن جيت" فى بيان صحفى إلى أن التفاصيل المذهلة فى اللقطات المتمتعة بجودة 8K ستساعد فريق العلماء على رصد تحلل سفينة تيتانيك بدقة أكبر عند توثيقهم لمقاطع جديدة فى عام 2023، وما بعده، مضيفًا أن الألوان الرائعة شكلت أمرًا بارزًا أيضًا، بحسب "CNN عربى".

ويبدأ الفيديو الذى نُشر مؤخرًا بإظهار قوس سفينة "تيتانيك"، والذى غرق أولًا عند اصطدامها بجبل جليدى ليلة الـ 15 من أبريل فى عام 1912.

وأصبحت تفاصيل السفينة، مثل اسم صانع المرساة "Noah Hingley & Sons Ltd" مرئية الآن.

وأوضح خبير سفينة "تيتانيك" فى "أوشن جيت" والغواص المخضرم، رورى جولدن فى بيان أنه درس الحطام لعقود، وقام بعمليات غطس متعددة، ولا يستطيع تذكر رؤية أى صورة أخرى تُظهر هذا المستوى من التفاصيل.