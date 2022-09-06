بـ 1500 جنيه.. ريدمى تطرح «Redmi A1»

جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف ريدمى الجديد بمزاياه المبهرة وسعره الرخيص، لذا يتمكن من منافسة غيره من الهواتف بسهولة. ويأتى هاتف "Redmi A1" بشاشة كبيرة يبلغ قياسها 6.5 بوصة، ومن نوع "LCD"، وبدقة 1600 × 720 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرات خلفية مزدوجة، ومستشعر أساسى بدقة 8 ميجابيكسل، وومستشعر إضافى بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x سعة 2 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت. ويحتوى الهاتف على بطارية عملاقة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة مع إمكانات شحن بقوة 10 وات. ويتوفر الهاتف "Redmi A1" فى الأسواق بألوان مختلفة منها الأزرق الفاتح والأسود والأخضر الفاتح، وبسعر 81 دولارا أى حوالى 1500 جنيه مصرى.

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