وفاة الرجل الأكثر وحدة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وتم العثور على جثة الرجل الوحيد الذى يدعى "إنديو تانارو" وهو يعد أحد أفراد قلبية الأمازون المعزولة، فى واحدة من الغابات البرازيلية، بين الحبال المعلقة.

ووجدوا جثة الشخص الذى قضى ما يصل إلى 26 عاما بمفرده بعد وفاة أصدقائه وأفراد عائلته، بالقرب من الحدود البوليفية، وفقا لصحيفة "ديلى ستار".

وترجع قصته إلى أنه عالم منجم كان يعيش فى غابات مدينة روندونيا فى البرازيل مع كل قبيلته، لكن أفراد القبيلة أُبيدوا تماما، حتى أصبح معزولا عن العالم الخارجى لأكثر من ربع قرن.

وتم تقديم يد المساعدة له من قبل البشر للتخلص من عزلته بالغابات، ولكنه رفض كل المحاولات حتى يستقر وسط الغابة معتمدا على اصطياد الحيوانات البرية والنوم فى الهواء الطلق.

وكان يهاجم أى شخص يحاول تقديم المساعدة له أو الاقتراب منه، لرغبته الشديدة فى البقاء وحيدا.

وأُطلق على الشخص الوحيد لقب "رجل الحفر"، نتيجة لاعتياده على حفر الأرض تجهيزا لمصائد فرائسه، كما يستغلها أحيانا للاحتماء من الحيوانات المفترسة المنتشرة بالغابة.